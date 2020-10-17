تحالف الفتح يتهم الكاظمي بالاخفاق رغم الدعم التاريخي لحكومته

2020/10/17 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اتهم النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الإخفاق” في اغلب الملفات الموكلة الى حكومته رغم الدعم التاريخي لحكومته، مبينا ان الكاظمي حصل على دعم غير مسبوق.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل على دعم لم يحصل عليه جميع رؤساء الوزراء السابقين”.واضاف ان “الدعم […]

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