العشرات من انصار الحشد الشعبي يضرمون النار بمقر الحزب الكوردستاني ببغداد

2020/10/17 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- خرج العشرات من انصار الحشد الشعبي صباح اليوم السبت بتظاهرة قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط العاصمة بغداد منددين بالتصريحات الاخيرة للقيادي في الحزب هوشيار زيباري فيما قام المحتجين بتحطيم اثاث المقر واضرام النيران فيه .وتداولت حسابات مقربة من الحشد الشعبي تسجيلات فيديوية تظهر نزول اشخاص يرتدون الملابس السوداء من حافلات في […]

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