عجز هائل في الموازنة الأميركية في 2020.. أكثر من 3 أضعاف العام السابق!

2020/10/17 | 10:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن حجم العجز في موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2020.

وقال الوزارة إن عجز الموازنة “بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليون دولار”، ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف العجز في 2019، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا”.

كما يبلغ هذا العجز أكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق البالغ 1.416 تريليون دولار المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية، بحسب رويترز.

وكانت الحكومة الأمريكية قد توقعت في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 سبتمبر، تسجيل عجز قدره تريليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في آذار.

وفي أيلول، وهو آخر شهور السنة المالية، كان عجز موازنة الولايات المتحدة 125 مليار دولار، مقارنة مع فائض 83 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2019، بحسب الوزارة.

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