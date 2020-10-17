الرئيس الفرنسي يعتبر ذبح مدرس قرب باريس “هجوماً إرهابياً إسلامياً”

2020/10/17 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مُدرّسا ذُبح في ضاحية شمال غرب العاصمة باريس، كان ضحية “هجوم إرهابي إسلامي”.وأضاف ماكرون إن الرجل “قُتل لأنه دعا إلى حرية التعبير”.جاءت تصريحات ماكرون أثناء زيارته لمسرح الجريمة، بالقرب من مدرسة في منطقة كونفلانز سانت أونورين شمال غرب العاصمة.وقال مسؤولون فرنسيون إن الشرطة قتلت المهاجم […]

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