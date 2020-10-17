متظاهرون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي في بغداد

2020/10/17 | 10:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

التقى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا كاروان جمال طاهر اليوم الخميس، وزير الخارجية والتطوير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفرلي.

الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين

رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة

تتذكر الكاتبة الألمانية الكردية رونيا عثمان طفولتها حين كانت تسافر إلى سوريا ولا يُسمح لها بقول إنها ذاهبة إلى كردستان.



وتتحدث عن ليلى بطلة روايتها "فصول الصيف" -من أم ...

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني... تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق

الورقة البيضاء..



مجرد وعود ام اصلاحات جذرية؟

نخيل باسقات وطيور في السماء، يميز غلاف " الورقة البيضاء" التي اعلن عنها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، وتتضمن مئات الاجراءة الكفيلة باحياء الاقتصاد العراقي، فيما الاراء تتباين حول جدواها وتحد...

خبراء: موازنة 2020 لن تقر لسبب قاهر كورد روجافا...



نموذج اجتماعي متطور

كاريكاتیر

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