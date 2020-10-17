تقرير : تحت عنوان ” الانذار يشير الى هدف اميركي معتدل في العراق لتجنب الهزيمة”

2020/10/17 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لخصت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الاميركية موقف ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حاليا من العراق بالقول انها تتصارع مع هدفين متنافسين: رغبتها في وقف “الحروب اللانهاية” لاميركا في العراق وسوريا وافغانستان، والحاجة لان ينظر اليها انها تنسحب بشروطها الخاصة.وتحت عنوان “الانذار يشير الى هدف اميركي معتدل في العراق : تجنب الهزيمة”، كتبت ان […]

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