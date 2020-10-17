تحالف الفتح : سيتم استضافة الكاظمي بسبب توقيع اتفاقية سنجار

2020/10/17 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي ، عن توجه نيابي لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب توقيع اتفاقية سنجار، داعيا القضاء الى التحرك ضد كل من يتطاول على الحشد الشعبي .وقال الموسوي في تصريح صحفي اليوم السبت ، إنه “من المفروض ان يكون اتفاق سنجار تحت اشراف أهالي القضاء وليس بين […]

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