2020/10/17 | 10:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم السبت ، عن اقتحام عدد من المتظاهرين مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد احتجاجا على سياسة الحزب وردا على تصريحات القيادي فيه هوشيار زيباري “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل متظاهرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل متظاهرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).