2020/10/17 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني صرح مؤخرا سفير البوليساريو بالجزائر عبد القادر الطالب عمر ، " انه في حالة استمرار الفراغ والجمود ، فان الأمور ستتجه نحو التوتر والتصعيد الذي يتحمل مسؤوليته المغرب " ..



الخ .ولنا ان نطرح السؤال .



اذا كانت البوليساريو تتحدث عن الجمود ، الذي تعرفه قضية الصحراء منذ ابرام اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 .



فمن المسؤول عن هذا الفراغ الذي تدعي البوليساريو وتتشكى منه ؟ هل حقا ان المسؤول هو المغرب ، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من المسؤول عن الوضع العام في الصحراء ؟ - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من المسؤول عن الوضع العام في الصحراء ؟ - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).