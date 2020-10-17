اغتصاب فتاة أثناء الامتحان.. 12 طالبًا يصورونها.. والجاني يهدد بفضحها

2020/10/17 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، للاغتصاب على يد طالب جامعي في منتصف أحد الاختبارات، حيث قاموا 12 طالبًا شاهدوا بينما قام أحدهم باغتصابها وقام آخر بتصوير الاعتداء عليها وأكدت إن الهجوم وقع بعد أن اقتيدت بالقوة داخل حرم كلية جانسي في ولاية أوتار براديش الهندية.وأشارت إلى أنهم سرقوا منها 2000 روبية […]

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