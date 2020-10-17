قطع رأس معلم عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد

2020/10/17 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قالت الشرطة الفرنسية، الجمعة ، إنها قتلت رجلا بعد دقائق من قتله مدرسا ذبحا، في شارع في إحدى ضواحي باريس.وكان المعلم قد عرض على تلاميذه في المرحلة الإعدادية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، يعتبرها المسلمون تجديفا (كفرا)، بحسب مصدر في الشرطة.وقد رصدت دورية للشرطة المهاجم المشتبه به وهو يحمل سكينا على مسافة قصيرة […]

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