مصدر لـ(واخ): اجتماعات سياسية لسحب الثقة عن الحلبوسي

2020/10/17 | 10:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم السبت ، ان الرئيس مسعود برزاني يستضيف يوم غد اجتماعا لبحث خيار سحب الثقة عن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي “، مبينا ” ان النائب احمد الجبوري ( ابو مازن ) الان في اربيل لترتيب اجراء سحب الثقة”.

واضاف المصدر ان” القوى الشيعية تشهد انقساما في موقفها “، موضحا ان” الكتل الشيعية المؤيدة لسحب الثقة من السيد الحلبوسي هيالفتحالنصردولة القانون

الكتل الرافضةتيار الحكمة الوطني

متأرجحةسائرون .

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