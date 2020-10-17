مصدر قضائي يكشف هوية منفذ عملية ذبح مدرس في فرنسا

2020/10/17 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر قضائي أن خمسة أشخاص آخرين أوقفوا، ليل الجمعة السبت، بعد مقتل مدرس بقطع الرأس، قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، مما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.

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