بالصور .. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الكرادة ببغداد

2020/10/17 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد حرق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في الكرادة ببغداد “.

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