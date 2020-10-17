وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر

2020/10/17 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اية عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .وردت جابرو على التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي ،قائلة ” نرفض اي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ، كما ويجب مراعاة ظروفهم ” .وأكدت أن العراق ” مع العودة الطوعية وليست القسرية، وسندعو السفير البلجيكي […]

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