طقس العراق: الجو الغائم سيبدأ بعد أيام في المناطق الشمالية

2020/10/17 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، استمرار "الجو الصحو" في معظم مناطق العراق لهذا الاسبوع، مع رياح غربية معتدلة الى خفيفة، وبدء الجو الغائم بعد ايام في مناطق شمالي العراق.



وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الاوب 2020)، أن حالة الجوية لهذا اليوم السبت الموافق 17-10-2020 والايام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، كالتالي:

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