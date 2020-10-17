2020/10/17 | 11:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقية تنشر خبرا عاجلا يعود لعام ٢٠١٥) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقية تنشر خبرا عاجلا يعود لعام ٢٠١٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).