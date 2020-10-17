طقس العراق سيشهد استقرارا خلال الايام الاربعة المقبلة

2020/10/17 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة الانواء الجوية ان الطقس في العراق، شيهد استقراراً لهذا اليوم والايام الاربعة المقبلة، مع اقتراب البلاد من دخول الثلث الأخير من شهر تشرين الاول.

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