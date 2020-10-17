2020/10/17 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، عن القاء القبض على مسؤول مكتب الزكاة فما يسمى بولاية راوه - قاطع الفرات في تنظيم داعش الارهابي و3 من معاونيه في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ما يسمى بمسؤول مكتب الزكاة فيما يسمى بولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونية في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين هم مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، حيث تمت عملية إلقاء القبض عليهم بعد تشكيل فريق مختص، وعملية متابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة.

وواضح البيان: خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بقيادي في داعش و3 من معاونيه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بقيادي في داعش و3 من معاونيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).