الأزهر يدين 'جريمة قطع رأس' مدرس في باريس ويدعو لتجريم الإساءة للأديان

2020/10/17 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

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جامعة الأزهر

فوتو: أرشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عبر جامع "الأزهر" في مصر السبت، عن إدانته لجريمة قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما طالب بنبذ خطاب الكراهية تجاه الأديان والالتزام بأخلاقها.

وقال الأزهر في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم، 17 تشرين الأول 2020، إن "الأزهر يدين الحادث الإرهابي في باريس ويدعو لضرورة التحلي بأخلاق الأديان"، داعيا لـ" سن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة".

وأعرب الأزهر عن إدانته لـ"الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه".

وتابع البيان أن "الأزهر يؤكد رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية"، مشددا على أن "القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال"، مطالبا بنبذ خطاب الكراهية والعنف بجميع أشكاله ومصادره وأسبابه.

وطالب الأزهر باحترام المقدسات والرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما دعا الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين..

وكان مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أكد أمس الجمعة، أنه تم العثور على رجل مقطوع الرأس في ضاحية "إيراغني سور أويس" في العاصمة باريس، في حين دعا وزير التعليم الفرنسي للتوحد ضد ما وصفها بـ"وحشية الإرهاب الإسلامي"، على حد قوله.

ر.إ

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