طيران الجيش يدمر عددا من الأوكار ويقتل ارهابيين جنوبي الموصل

2020/10/17 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبابي يرد على عرض ضخم لسان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، رفض عرضا مغريا لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

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