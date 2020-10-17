روسيا تسجل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

2020/10/17 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل عدد الإصابات تراجعا مقارنة بالحصيلة اليومية، التي تم إعلانها أمس الجمعة، والتي تخطت للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء 15 ألف إصابة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصابا، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصا ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.



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