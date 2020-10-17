لمستخدمي آيفون: سناب شات يضيف ميزة جديدة تنافس انستغرام وتيك توك

2020/10/17 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر التطبيق في مدونة عبر الإنترنت أن مستخدمي “سناب شات” على الأجهزة العاملة بنظام iOS سيتمكنون من إضافة مقاطع موسيقية إلى اللقطات التي يقومون بتصويرها ونشرها.

ولم يكشف التطبيق عن موعد توفير هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” حسبما ذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية.

وكانت الميزة متوفرة للمستخدمين في نيوزيلندا وأستراليا، وقالت الشركة في شهر أغسطس، إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من البلدان هذا الخريف.

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