العراق.. القبض على مسؤول مكتب الزكاة بداعش وثلاثة من معاونيه

2020/10/17 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى عناصر من استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على مسؤول مكتب الزكاة بتنظيم داعش لما يسمى "ولاية راوه - قاطع الفرات" وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد.

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