المالية النيابية:كل طفل عراقي يولد مديوناً بـ 3 آلاف دولار

2020/10/17 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، السبت ، حجم الديون على العراق بعد الاقتراض الجديد في حال اقراره من قبل البرلمان، فيما أشار الى أن دين الطفل العراقي حين يولد سيكون 3000 دولار.

وقال الصفار في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “العراق كان مديون 40 ترليون دينار داخلي و25 مليار دولار خارجي قبل التصويت على قانون الاقتراض، وبعد الموافقة على قانون الاقتراض 15 ترليون دينار و5 مليار دولار اصبح العراق مديون 55 ترليون دينار و 30 مليار دولار”.

وأضاف، أنه في حال “الموافقة على قانون الاقتراض الجديد 41 ترليون دينار سيكون الدين الكلي 96 ترليون دينار و30 مليار دولار دين على الحكومة، باستثناء أكثر من 40 مليار دولار هذه ديون الخليج الخاصة بحرب ايران”.





وتابع أنه “إذا قمنا بتقسيم هذه الديون على عدد السكان سيكون دين كل فرد والطفل العراقي حين يولد 3000 دولار للخارج والداخل”.

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