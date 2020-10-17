القبض على مسؤول مكتب الزكاة بداعش و3 من معاونيه في بغداد

2020/10/17 | 11:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت وكالة الاستخبارات العاملة بوزارة الداخلية، السبت، بإلقاء القبض على مسؤول مكتب الزكاة لمايسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في بغداد.

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