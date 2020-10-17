5 أطعمة تسبب الحساسية الغذائية

2020/10/17 | 11:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعاني كثير من الأشخاص من الحساسية تجاه بعض الأطعمة، ولا تعتبر هذه الأطعمة ضارة على الإطلاق، إنما يصبح الجسم حساسًا تجاهها.

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