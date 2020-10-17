سانتوس البرازيلي يوقف عقد نجم ريال مدريد السابق بسبب فضيحة جنسية

2020/10/17 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادى سانتوس البرازيلى، تعليق عقد النجم المخضرم روبينيو، الذى وقعه قبل أسبوع، ولمدة 5 أشهر، بسبب قضية إعتداء جنسي متهم فيها اللاعب صاحب الـ36 عاما، عندما كان ضمن صفوف فريق ميلان الإيطالي، فى عام 2013.

وأكد سانتوس البرازيلى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على أن النادى وروبينيو، لديهما إتفاق متبادل، بتعليق سريان العقد الموقع في 10 تشرين الاول حتى يتمكن اللاعب من التركيز على دفاعه في العملية التي تجري في إيطاليا.

وكانت إحدى المحاكم الإيطالية، قد أصدرت حكما على النجم البرازيلى روبينيو، في تشرين الثاني عام 2017، بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسى على فتاة فى كانون الثاني عام 2013.

وأدين النجم البرازيلى، بجانب 5 أشخاص بالاعتداء الجنسى على فتاة ألبانية فى أحد النوادى الليلية عام 2013 عندما كان اللاعب ضمن صفوف فريق ميلان.

وكان روبينيو قد بدأ مسيرته الاحترافية فى أوروبا من بوابة نادى ريال مدريد، عام 2005 قادما له من نادى سانتوس قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتى عام 2008، قبل أن يعود إلى ناديه سانتوس، ثم رحل إلى ميلان بعد ذلك فى عام 2010، ليعود مرة أخرى لصفوف سانتوس، فى عام 2014، ورحل فى 2015، لصفوف جوانجزو الصيني، ثم عاد إلى البرازيل من بواية فريق أتلتيكو مينيرو، ورحل إلى أوروبا من جديد، من بوابة الدوري التركي، الذى لعب فيه لفريقى سيفاس سبور، وباشاك شهير، التى كانت أخر محطات النجم البرازيلى.

وكان روبينيو قد وقع قبل إسبوع عقدا غريبا مع سانتوس البرازيلي ناديه الام، عندما قبل التوقيع براتب شهري لم يتجاوز الـ 350 دولار.

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