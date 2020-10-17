الصحة تستعد لموجة جديدة من كورونا

2020/10/17 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة والبيئة عن استعداداتها لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا تزامنا مع حلول الشتاء، فيما أكدت أن عودة إجراءات الحظر مرتبطة بزيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

و توقع مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة، في تصريح صحفي تزايد حالات الاصابة بكورونا عند انخفاض درجات الحرارة وكذلك نتيجة عدم الاكتراث بخطورة الجائحة، في حين بين ان معدلات الاصابات لم تتغير بشكل كبير، قائلا ان وزارة الصحة اتخذت الاجراءات الصحية اللازمة مع حلول موسم الشتاء.

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