2020/10/17 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطاحت عملية إنزال جوي بقيادي في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك ، وفقا لما أعنله يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وقال رسول إن قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب قتلت قيادياً في داعش‬ يرتدي حزاماً ناسفاً ‏في عملية إنزال جوي في وادي الشاي جنوبي مُحافظة كركوك‬، وذلك بعد مداهمة المعقل الذي كان يختبئ فيه القيادي الإرهابي.

هذا ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق وعرة وتحديدا تلك المناطق التي تربط محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ببعض، حيث تشهد تلك المواقع هجمات وخروقات مختلفة بين فترات متباينة ضد القوات الأمنية والمدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بقيادي في تنظيم داعش بعملية إنزال جوي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بقيادي في تنظيم داعش بعملية إنزال جوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).