مسؤول الفرع الخامس في الديمقراطي يعلق على حادثة إحراق المقر ببغداد

2020/10/17 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، إن الحكومة الاتحادية اخفقت في توفير الحماية اللازمة للمقر في العاصمة بغداد بعد اقتحامه من قبل انصار الحشد الشعبي واحراقه.



وقال مسؤول الفرع في بغداد شوان طه في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، (17 تشرين الاول 2020)، إنه "سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر".

وعن الجهات التي اقتحمت مقر الفرع ذكر المسؤول الحزبي أن "جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة"، مستدركا القول "لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع".

و بشأن الخسائر الناجمة عن اقتحام المقر واضرام النيران فيه اشار شوان طه الى أن "الأضرار مادية فقط ولم يصب احد داخل المقر بأذى".

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