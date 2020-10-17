مجلس النواب ينتظر اتفاق الكتل النيابية

2020/10/17 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، ان مجلس النواب بانتظار حصول اتفاق بين الكتل النيابية حول توزيع الدوائر الانتخابية.

وقال النائب حسن آلي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحوارات مستمرة بين الكتل النيابية للتوصل الى اتفاق حول توزيع الدوائر الانتخابية.

واضاف: هناك خلافات بين الكتل النيابية حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية ومجلس النواب بانتظار حصول الاتفاق لعقد جلسة والتصويت على آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلساته السابقة على حسم كوتا النساء في الانتخابات المقبلة.

PUKmedia خاص ‌

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