2020/10/17 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

221 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرافدين، السبت، من وجود شركات ومكاتب تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (17 تشرين الاول 2020)، أن "هناك أشخاصا وجهاتا تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين أو وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج، وإكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض".

وأشار المصرف إلى أن "الجهة الوحيدة في التقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني، في حين التقديم على القروض بواسطة فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات".

ودعا المصرف الى "الإبلاغ عن أي جهة تدعي بذلك".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين.. شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج للسلف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين.. شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج للسلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).