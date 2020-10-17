مستشار: الحكومة تخطط لوصول سعر الدولار الى 1500 مقابل الدينار العراقي

2020/10/17 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشف احد مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة تخطط لوصل سعر صرف الدولار الى 1500 دينار عراقي.وقال المستشار في تصريح لـ(المستقلة) أن الوصول الى سقف 1500 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي،يعد خطوة أولى من اجل توفير سيولة نقدية للحكومة.وأشار الى أن ذلك يأتي في إطار محاولة الحكومة التعويض عن نقص واردات […]

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