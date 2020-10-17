قيادي شبكي: نرفض المساومة على سهل نينوى والبيشمركة لن تعود لمناطقنا مهما كلفنا الثمن

2020/10/17 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..أكد القيادي في التجمع الديمقراطي الشبكي عباس فاضل، السبت، أن أبناء سهل نينوى يستذكرون هذا اليوم بفخر واعتزاز.وقال فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، إنه”في الذكرى الثالثة لخطة فرض القانون واستعادة مناطقنا من سيطرة البيشمركة والأحزاب الكردية التي ارتكبت جرائم واغتيالات وعمليات خطف متعددة، نؤكد على أنه نرفض المساومة على سهل نينوى مهما كلفنا الثمن وأي اتفاق يسمح بعودة تلك القوات مرفوض رفضا قاطعا”.وأضاف أن”سهل نينوى ستبقى عصية على من يحاول النيل منها من خلال المؤامرات والاتفاقيات السياسية، وستبقى بجميع مكوناتها موحدة ونحن مظلة الدولة العراقية، ومحمية من قبل القوات الأمنية الاتحادية والحشد الشعبي المقدس”.



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