رئيس المفوضية الاسبق: ترحيل حسم قانون الانتخابات سيؤجل موعد الاقتراع المبكر

2020/10/17 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي عدم امكانية اجراء الانتخابات المكبرة في موعدها جراء عدم حسم القانون .

وقال اللامي ان التصويت على قانون الانتخابات الجديد القانون قد يكون في الشهر المقبل مما سيؤدي الى تأجيل الانتخابات لشهر تموز او اب من السنة المقبلة.



وذلك لأن المفوضية غير قادرة على تحديث سجل الناخبين الا بعد ستة اشهر من اقرار القانون على اقل تقدير فضلا عن وضع موازنة خاصة تتضمن شراء المعدات الفنية.

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