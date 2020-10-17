إيزيديات يجبرن على ترك أطفالهن المولودين من عناصر “داعش” والعودة إلى العراق

2020/10/17 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ما يقرب من عامين على انهيار داعش الارهابي، الا ان موضوع الأطفال المولودين من عناصر داعش وكيفية لم شمل العائلات، لا يزال يفتقر الى الحلول، سواء من قبل المسؤولين العراقيين أو من قادة المجتمع الإيزيدي.

ورصد تقرير لصحيفة “الغارديان”البريطانية، معاناة أمهات إيزيديات عدن مؤخرا للعراق لكن اجبرن على ترك أطفالهن الذين ولدوا من عناصر تابعين لتنظيم داعش, واكدت تلك النساء للصحيفة إنهن يفضلن العودة إلى جحيم حياتهن السابقة في مخيم الهول، بدلا من العيش دون أطفالهن.

وتشير الصحيفة إلى أن عمليات الفصل القسري أدت إلى إبعاد عشرات النساء عن أطفالهن وحتى في أوروبا، حيث منح العديد من الإيزيديين حق اللجوء،و لم تجد النساء اللواتي لديهن أطفال من داعش أي ترحيب من الحكومات.

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