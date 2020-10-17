ابو رغيف يؤكد سعي العراق لاستعادة الارشيف السياسي من الولايات المتحدة

2020/10/17 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابو رغيف أن هنالك مساعياً حقيقيةً من الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص لإعادة الارشيف السياسي العراقي لاسيما ما يتعلق بمؤسسات البعث والأنفال ، أضافة الى أرشيف الإعدامات والاقبية والسجون السرية والامن والمخابرات .واشار ابو رغيف في تصريح صحفي ، الى ان المقدمات تشير الى جدية […]

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