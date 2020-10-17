الصحة الروسية: نطور دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا

2020/10/17 | 11:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن كبير أخصائيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية، رحيم خيتوف، أن روسيا تطور دواء يخص فيروس كورونا، والذي سيوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس وأنه الآن في مرحلة الاختبار قبل السريري.ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية عن …

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