كبير موظفي البيت الابيض السابق : ترامب اكثر الشخصيات التي قابلتها ضعفا على الاطلاق

2020/10/17 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد كبير موظفي البيت الابيض السابق الجنرال جون كيلي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اكثر الشخصيات التي قابلتها ضعفا على الاطلاق.ونقلت شبكة سي أن أن في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن كيلي قوله إن ” عمق خداعه وعدم استقامته كان امرا مذهلا بالنسبة لي ، كما أن طبيعة تعاملاته في كل علاقاته مثيرة للشفقة انه اكثر الشخصيات التي قابلتها ضعفا وعيبا على الاطلاق”.واضاف التقرير أن ” المقابلة تأتي في اطار برنامج خاص وجديد تقوم به الشبكة بعنوان ” المطلعون : تحذيرات مسؤولي ترامب السابقين” والذي سيتضمن مقابلات مع كبار المسؤولين الإداريين السابقين – بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ، والعالم السابق في الصحة والخدمات الإنسانية ريك برايت.



والمستشار العام السابق لوزارة الأمن الداخلي جون ميتنيك”.وتابع أن ” اعضاء آخرين في الاداره ظهروا في مقدمة البرنامج وهم يشاركون مشاعر كيلي حول طبيعة معاملات الرئيس وخيانة الأمانة، حيث قالت أوليفيا تروي ، كبيرة مستشاري نائب الرئيس السابق مايك بنس ، إن الرئيس كان على علم بتأثير جائحة كورونا على الولايات المتحدة بحلول منتصف شباط الماضي ، لكنه لم يرغب في سماع ذلك ، لأن قلقه الأكبر هو أننا كنا في عام انتخابات”.واوضح كيلي الذي غادر البيت الأبيض في ظل ظروف مثيرة للجدل في كانون الثاني من عام 2019 إنه يتفق مع تحذير وزير الدفاع السابق الجنرال جيمس ماتيس الصارخ بأن “ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الشعب الأمريكي”.واشار الى أنه ” قبل مغادرته البيت الأبيض ، حذر ترامب قائلاً: “لا توظف شخصًا لن يخبرك بالحقيقة إذا فعلت ذلك ، فأنا أعتقد أنه سيتم عزلك”.



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