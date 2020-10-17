2020/10/17 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن "مجاميع خارجة عن القانون" اقتحمت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة، وأضرمت النار فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تهديدات الحشد الشعبي.. اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تهديدات الحشد الشعبي.. اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).