كتل سياسية ..تندد بإحراق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

2020/10/17 | 12:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

استنكر كل من تحالف القوى العراقية وحزب الامة العراقية، يوم السبت، اعتداء أنصار الحشد الشعبي على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستانيبالعاصمة بغداد.

وقال نائب رئيس كتلة القوى العراقية رعد الدهلكي "نرفض ونستنكر حرق مقر حزب الديمقراطي الكورستاني ببغداد، وأن كل الاحزاب لها تقدير واحترام وأن س...

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