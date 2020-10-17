بغداد حولت 2.4 تريليون دينار إلى إقليم كردستان

2020/10/17 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادحولت الحكومة المركزية في بغداد، مبلغ 2.4 تريليون دينار إلى إقليم كردستان لدفعها كرواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية.

ولم تقم حكومة إقليم كردستان بدفع أي مبلغ للعاصمة بغداد، خلال العام الحالي والعام الماضي، اذ تنص موازنة العام 2019 والتي مازالت سارية حتى الان، على دفع الإقليم يوميا إلى بغداد 250 الف برميل من النفط المنتج في كردستان بالإضافة إلى 50٪ من إيرادات المنافذ غير الحدودية.





ووفق التقرير الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر اب الماضي، فان حكومة بغداد قامت بارسال مبلغ 2،081 تريليون دينار من بداية العام وحتى شهر اب الماضي، كرواتب لموظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية.





وقامت بغداد قبل أيام بإرسال مبلغ 350 مليار دينار ليصبح الرقم الإجمالي المرسل منذ بداية العام وحتى الان مبلغ 2.4 تريليون دينار.





وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتر كبير يمتد منذ العام 2012 عندما قامت أربيل بالاتفاق مع الشركات النفطية العالمية خلال السنوات 2005-2010 وإنتاج النفط في العام 2012 خارج سيطرة بغداد وقيامها بتصديره إلى دول العالم.





وتشير بعض المعلومات، أن 85٪ من النفط الكردي يصدر إلى إسرائيل، والباقي يذهب إلى تركيا وعدة دول أخرى.





وتجري عملية تصدير النفط الكردي عبر ميناء جيهان التركي.





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