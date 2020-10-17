نائب يدعو إلى تفعيل السياحة الدينية لزيادة إيرادات الدولة

2020/10/17 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداددعا عضو مجلس النواب النائب سلام الشمري، السبت، إلى تفعيل دور السياحة الدينية من أجل الاستفادة منها في رفد موازنة البلاد والمساهمة في تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق.

وقال الشمري في حديث صحفي، إن “تحويل اقتصاد البلاد إلى ريعي بالاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط من الاخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة”.وبين أنه “لا بد من الاستفادة من الموارد البديلة واستخدامها بالشكل الصحيح لتجاوز الأزمة”، لافتا إلى أن “القطاع السياحي من القطاعات المهمة في تحقيق أهداف السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد على “ضرورة تفعيل دور السياحة الدينية وتهيئة الأجواء الآمنة للسائح الأجنبي أو العربي من أجل أن تكون مناطق جذب للسياحة الدينية “.

ويعاني العراق من أزمة مالية، تسببت بتأخر اطلاق رواتب الموظفين، بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثرها بجائحة كورونا والإغلاق العام.

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