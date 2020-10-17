الشرطة الفرنسية تعتقل 9 أشخاص في حادث هجوم باريس الإرهابي

2020/10/17 | 12:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن أجهزة الأمن اعتقلت 5 أشخاص آخرين ليرتفع إجمالي عدد الموقوفين إلى 9 أشخاص في إطار التحقيقات بهجوم باريس الإرهابي.

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