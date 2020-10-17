مكتب الإمام السيستاني يُبين الحكم الشرعي لفوائد المصارف عن قروض السيارات

2020/10/17 | 12:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} بين مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيستاني، الحكم الشرعي لفوائد المصارف عن قروض السيارات.

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