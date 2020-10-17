منظمة أمريكية تمنح الموصل آليات لصيانة الكهرباء تحت لافتة ’’من الشعب الأمريكي’’

2020/10/17 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، منح وزارة الكهرباء بـ12 عجلة صيانة، لمناطق الجانب الأيمن من الموصل، ضمن برنامج منظمة (تعافي) الامريكية.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال استلمت 12 آلية من برنامج تعافي".

وأوضح ان تلك الآليات "تستخدم لصيانة المنظومات الكهربائية في مناطق الجانب الأيمن من الموصل، والتي تتضمن المدينة القديمة بأكملها والأحياء المجاورة لها مثل الشفاء والزنجلي وباب جديد وباب الطوب".

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