صعود سريع.. الدولار يرتفع بقيمة 1300 دينار خلال يومين!

2020/10/17 | 12:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تواصل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ارتفاعها بشكل متسارع في الأسواق العراقية.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية اليوم السبت 17 تشرين الأول 125.700 دينار عراقي لكل مئة دولار.

كذلك، سجلت بورصة الحارثية في بغداد 125.700 دينار لكل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد قد سجلت يوم الخميس الماضي 124.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126.250 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125.250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وسجل سعر بيع الدولار أمس الجمعة 125.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 124.500 لكل 100 دولار.

وقالت تقارير نيابية أمس الجمعة إن العراق يعمل وفق نظام سعر الصرف الثابت وهو مغالى به جدا ويدعم المنتج الخارجي وليس المحلي، مبينة أن التحول من سعر الصرف الثابت الى سعر الصرف الزاحف، وخاصة في فترات عدم الاستقرار المالي، سيؤثر بشكل سلبي كبير جدا على جانب التوقعات وعلى ذوي الدخل المحدود.وأشارت التقارير إلى أن استخدام أسلوب التمويل التضخمي او الاصدار النقدي الجديد حيث ان الحكومة حين اقترضت سندات الخزينة من البنك المركزي فإن الأخير لم يستخدم الاحتياطات الموجودة من العملة الصعبة بل استخدم الاصدار النقدي الجديد.

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