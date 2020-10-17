طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص

2020/10/17 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تنفيذ طيران الجيش لعملية أمنية اسفرت على قتل عدد من الإرهابين في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020) إنه، "وفقا لمعلومات دقيقة نفذ طيران الجيش اربع طلعات جوية في جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل".

وبحسب البيان، " أسفرت العملية عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين".

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