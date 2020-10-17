ديالى.. موسم آخر ” جاف” لصيد الصقور النادرة ودعوات لاستثمار “بادية قزانية”

2020/10/17 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، أن موسم صيد الصقور النادرة جاف كبقية المواسم وسط دعوات لاستثمار بادية قزانية.

وقال مدير ناحية قزانية(110كم شمال شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” موسم صيد الصقور النادرة والذي دخل اسبوع الرابع في بادية قزانية شرق ديالى شحيح جدا ويمكن القول بان جاف كبقية المواسم الاخيرة التي شهدت تقلص كبير في معدلات الصيد وقلة في تدفق الصقور المهاجرة من اسيا واروبا”.

واضاف الخزاعي،ان” بادية قزانية والتي تعتبر اكبر موقع لصيد الصقور في الشرق الاوسط نظرا لمساحتها المترامية تمثل بيئة مهمة للسياحة”، داعيا الى “استثمارها وجعلها نقطة وصل لصيادي الصقور في العراق والعالم بعتبارها هواية يتفاعل معها عشرات الاف لأن صيد الصقور في بادية قزانية يمتد لعقود طويلة”.

واشار الخزاعي الى ان” اسباب عدة تقف وراء شحة صيد الصقور النادرة منها الصيد الجائر وعدم التزام البعض الاطر المتداولة حول اليات الصيد بالاضافة الى ان الامر مرتبط باجواء المناخية ورحلة الصقور التي تمتد لالاف الكليومترات من اوربا واسيا باتجاه العراق”.،انتهى 25 ف

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